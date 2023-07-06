大陸國務院總理李強6日下午主持召開經濟形勢專家座談會，聽取專家學者對當前經濟形勢和做好經濟工作的意見建議。李強表示，要通過增強工作的互動性來增強決策的科學性，建立健全政府與民營企業、外資企業等各類企業的常態化溝通交流機制，深入了解新情況新問題，及時改進政策舉措，進一步提振信心、穩定預期。

座談會上，劉尚希、羅志恒、田軒、黃先海、袁海霞、秦海林、陸銘、趙偉等專家學者先後發言。李強指出，今年以來，中國經濟呈現回升向好態勢，一季度實現良好開局，二季度延續恢復態勢。同時也要看到世界政治經濟形勢錯綜覆雜，對中國發展帶來諸多影響。對當前經濟形勢，要全面、辯證、長遠地分析研判，既看一般性也看特殊性，既看增速也看結構和動能，既看國內也看世界，既看當下態勢也看長遠趨勢。

他重申，中國經濟長期向好的基本面沒有變，只要保持戰略定力、增強發展信心，完全有條件推動經濟持續健康發展。

李強指出，當前中國正處在經濟恢復和產業升級的關鍵期，結構性問題、周期性矛盾交織疊加。實現經濟運行持續整體好轉、推動高質量發展取得新突破，必須堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

要注重打好政策的組合拳，圍繞穩增長、穩就業、防風險等，及時出台、抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施。要注重把握轉型的窗口期，圍繞高質量發展這一首要任務，聚焦現代化產業體系建設、全國統一大市場建設、區域協調發展等，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫。