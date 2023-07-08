在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月中旬訪中後，葉倫（Janet Yellen）隨後於7月6日前往北京訪問，今天與李強會談。

美國財政部表示，兩人的會談坦誠且具建設性。在提出令人擔憂的議題時，葉倫表達美國政府尋求與中國進行良性經濟競爭的願望，因為這對雙方經濟有利，包括美國勞工與企業。

葉倫也強調，美中兩個全球最大經濟體就全球宏觀經濟與金融議題密切溝通，以及共同因應全球挑戰的重要性，包括低收入與新興經濟體債務困境與氣候融資議題。

葉倫在北京人民大會堂與李強會談前向媒體表示，美方尋求健康的經濟競爭，這種競爭並非贏者全拿，而是一套公平的規則，可隨時間使兩國受益。

她說，華府將「在特定情況下需要採取針對性行動，保護自身國家安全」，但對此類行動的歧異不應危及兩國更廣泛的關係。

她表示，美中在這些情況下可能存有分歧，但不應允許任何分歧導致誤解，而使雙邊的經濟和金融關係非必要地惡化。