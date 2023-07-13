微軟（Microsoft）今天發布聲明，指一個來自中國、被稱為Storm-0558的駭客組織5月開始利用偽造驗證權杖，入侵約25個組織的Outlook服務電子郵件帳戶，其中包括美國政府機構。

微軟指出，根據評估，駭客聚焦在間諜工作，例如入侵電子郵件系統來收集情報。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）下午在例行媒體簡報會上被問及此事時證實，國務院6月偵測到「異常活動」，隨即採取2大措施因應，包括立即保護系統並通知微軟。

米勒以政府網路安全政策為由，不願透露更多細節。面對媒體再三追問何謂「異常活動」，他才指是「一位行為者試圖或成功入侵我們系統」，但不願透露駭客是否有入侵成功。

針對微軟直接點名駭客來自中國，米勒僅說有注意到相關說法，但強調美國政府目前尚未指認幕後主使。至於遇駭是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問中國之前還是之後，米勒也不願透露明確事發時間。

除了國務院外，根據路透社報導，美國商務部也證實受到駭客攻擊。（編輯：張芷瑄）