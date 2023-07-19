美國前總統川普近日受訪時稱不願表態保衛台灣，還痛批台灣「搶走許多美國半導體的工作」，但過去曾喊「我川威武」的綠營卻全體開靜音。國民黨立委賴士葆今(19日)在臉書發文指出，前白宮國安顧問波頓2020年出書爆料，稱川普曾懇請大陸領導人習近平幫他競選連任，加購黃豆與大麥幫他搶農民票。還提到川普在背棄敘利亞的庫德族之後，台灣是下一個極可能被拋棄的對象。直呼川普的指控不知能否讓蔡政府醒悟？

「川普，講話像川劇變臉一樣快！」賴士葆表示，川普這回嗆說早該阻止台灣搶走美國所有半導體的工作，並對台灣課稅，一席話震驚各界。惟台灣府院不敢回應，「因為實在太難堪啊，道地真心換絕情！」過去台灣視川普為最挺台的美國總統，如今不僅拒絕回應承諾保護台灣的議題，還瞬間把台灣形塑成為小偷、搶匪，這幾年亦步亦趨跟著美國反中的蔡政府對美國逆來順受，予取以求到唾面自乾的地步，連有毒的萊豬都開放進口，護國神山也應美國要求到亞歷桑納州設廠了，突然把台灣從友人變敵人，真是讓人錯愕到夫復何言啊！

賴士葆指出，學者批評川普倒因為果的言論對台灣很不公平，分析這是川普的選舉語言，然而即便選舉語言都是一種表態，把台灣列為敵對立場也會影響美國民眾與產業界的思維與言行。2020年，前白宮國安顧問波頓出書爆料，川普當年懇請習近平幫他競選連任，當時美中貿易戰已經開打，在G20的峰會上，習近平希望美方不要加徵數千億美元懲罰性關稅，川普拜託中國大陸運用影響力加購美國黃豆與大麥幫他打贏選戰，因為農民選票很關鍵，雙方達成協議，川普稱習近平是「中國史上最偉大領導人」，這也是川普選舉語言的另一種樣態。

賴士葆強調，波頓的書中提到川普多次跟他談到台灣與中國大陸的懸殊，川普說台灣就像是筆尖，中國大陸就是白宮橢圓形辦公桌。波頓的書提到川普在背棄敘利亞的庫德族之後，台灣是下一個極可能被拋棄的對象，波頓認為美國不該如此對待民主盟友。川普不提台灣半導體產業撐起美國高附加價值的IC產業，台灣從事的是勞力密集的產業，如今對台灣一棒打過來的指控，不知能否讓蔡政府醒悟？

賴士葆直言，台美貿易倡議完全沒有碰觸到任何關稅減免，還跳過立法院的審查，當川普已經發聲台灣搶走美國半導體工作，要向台灣加徵關稅，陳建仁還在說台美貿易倡議是讓雙方互利的談判，真的太離譜了！