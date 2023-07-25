陸生團訪台順利落幕，國民黨立委賴士葆呼籲蔡政府勿整天手持抗中保台的大旗、蓄意抹紅促進兩岸良性互動和平交流的人，「唯有兩岸和平交流，才是最好的避戰之道。」

賴士葆在臉書發文說，陸生來台訪問至終圓滿落幕，中間過程困難重重，從一開始陸委會就放話說「最好不要申請，來了也不會過」，擺明就是要刁難。他幾次居間折衝協調陸生來訪事宜，看到蔡政府對幾十個陸生來台訪問如臨大敵一般防衛，千篇一律的說詞就是負面思考的統戰之說，更讓人啼笑皆非，除了繼續抗中、仇中，也彰顯蔡政府信心的脆弱，不曾思考用台灣的民主自由來開啟陸生的思維，最後排除萬難，在訪問團出發前3天才同意核發入台證。

賴士葆指出，陸委會主委邱太三說：「台灣認為政黨不應該進入校園，怎麼可能讓對岸的政黨進入校園。」邱太三此言差矣，當初府院黨整個國家機器卯起來追殺管中閔的事件歷歷在目，政黨介入校園班班可考，用這個當藉口實在太沒有說服力了，也凸顯蔡英文所謂推動疫後健康有序的交流，根本攏是假。

賴士葆舉例，陸生訪台期間，適逢716「喚回司法正義與抗議居住正義」的遊行活動，讓他們見識到民主自由大鳴大放的真諦與精神，這是千載難逢對陸生極為寶貴的民主教育課程。

賴士葆說，他22日受邀出席歡送陸生的午宴，看到兩岸優秀學子一起交流互動，離別的餐敘有陸生感動落淚。Seeing is believing.直接接觸的台灣年輕人跟在網路上的鄉民就是不一樣，兩岸同文同種，溝通才能促進了解。

賴士葆強調，馬英九基金會將持續辦理兩岸青年學生互訪，也將近一步推動兩岸大學校長論壇，未來還有崎嶇漫長的路要走。呼籲蔡政府兩岸政策不要只會整天手持抗中保台的大旗，蓄意抹紅促進兩岸良性互動和平交流的人，唯有兩岸和平交流才是最好的避戰之道。