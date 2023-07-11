台北股匯雙漲，台股開高走高並收最高，大盤指數終場收16,898.91點，上漲246.11點，漲幅1.47%，成交量3,148.52億元，三大法人買超185.78億元，外資買超154.82億元。

匯市方面，外資早盤持續匯出，但隨台股大漲、外資轉為匯入，且午後匯入力道加大，新台幣匯價一舉由貶轉升，盤中最高升抵31.312元，但尾盤在央行出手下，使新台幣升幅應聲收斂，終場以31.32元。

根據央行統計，美元指數下跌0.61％，主要亞幣全面走升，又以日圓強升1.25％反彈最大，其次為韓元升值0.99％、新加坡幣升0.48％、人民幣升0.42％、新台幣升0.21％升幅反而落後。

匯銀主管指出，新台幣早盤開高，但隨著外資匯出，新台幣一度轉貶、最低貶至31.4元價位，午盤後外資轉而買入新台幣，且開始加強匯入力道，匯價一路升至31.315元左右，央行則開始積極防守，「老大有稍微hold一下」，終場前稍微把新台幣價格拉回來，主要就是不希望新台幣一下升太快。

匯銀主管說，外資一改近日大量匯出，突然轉向匯入，除反映多位美國聯準會（Fed）官員釋出鴿派訊號，也顯示外資持續看好台股後市，尤其是AI相關題材持續帶動，外資樂觀看待股市，買超台股布局。

不過，匯銀主管認為，新台幣短暫走升，但大方向來看仍是偏貶，畢竟後續外資領到股利勢必將匯出，「這是實質會發生的」，預料短線新台幣貶往31.55元的方向不變，而此價位上出口商拋匯可能再次出籠，形成一股反壓，後續有出口商及央行兩大力量支撐，新台幣也不至於一路貶個不停。