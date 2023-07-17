證交所統計，外資上周在集中市場買超為290.63億元，累計今年至7月14日止，外資買超3,336.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.24兆元，占全體上市股票市值的41.04％，持股周市值大增近1兆元，達9,673.64億元。
就上周外資買超個股方面，買超最多的前三檔股為：群創買超82,138張、新光金買超40,685張、威盛買超40,039張；賣超最多的前三檔上市股為：光寶科賣超50,381、陽明賣超23,289張、廣達賣超21,912張。
外資上周在集中市場終止過去連3周賣超，回頭轉為買超290.63億元，買超群創（3481）8.21萬張最多，另賣超光寶科（2301）5.04萬張最多；累計今年來到7月14日止，外資共買超集中市場3,336.42億元。
證交所統計，外資上周在集中市場買超為290.63億元，累計今年至7月14日止，外資買超3,336.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.24兆元，占全體上市股票市值的41.04％，持股周市值大增近1兆元，達9,673.64億元。
就上周外資買超個股方面，買超最多的前三檔股為：群創買超82,138張、新光金買超40,685張、威盛買超40,039張；賣超最多的前三檔上市股為：光寶科賣超50,381、陽明賣超23,289張、廣達賣超21,912張。
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