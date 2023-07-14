此次會議主要參與對象為各證券商的資安高階主管，另也邀請主管機關證券期貨局、證券周邊單位及券商公會代表共同參與，共計有140餘位業者與會。

證交所總經理簡立忠指出，自從資通安全法公告實施以來，資通安全已成為政府施政的重點項目之一，做好資安防護是讓政府機構及企業運作更加安全的重要課題。證券業是金融市場的核心，涉及大量的資金和數據，作為一個高度依賴資訊科技的產業，金融資安在業務創新與發展中扮演著關鍵角色。

他強調，主管機關非常重視證券市場的資安，近年來陸續發布資本市場藍圖、金融資安行動方案2.0、證券商永續發展轉型執行策略，指示的重點著重於強化業者的資通安全管理制度、加強員工資安意識及專業能力、擴大資安聯防共同對抗國際駭客。

此次會議共包括三大議題，首先由證交所專業資深查核同仁以「資通安全查核重點及缺失案例」，說明利用大數據分析「資安風險現況」及「風險趨勢分析」兩大面向，資安風險現況依據證券商電子交易比重及查核缺失扣分，定義風險區塊，找出風險值較高的證券商，加強輔導；風險趨勢分析則透過證券商家數占比最高之缺失類型及增減趨勢，關注重要資安議題，找出隱藏風險，精準輔導，以提升防護能力。

其次由勤業眾信資深經理游千瑩說明「國際資安認證-強化資安競爭力」，提及目前業界積極導入國際標準管理制度，包括個資管理、資安管理、業務持續營運管理等，除組織內部自主強化與合規要求外，更透過企業主動出擊，及早擬定資安控制防護、監控與應變之機制，以減低突發事件對企業造成之衝擊。

最後由台灣網路認證公司副總監連子清簡報「資安防護下的數位身分驗證」，強調企業應建立零信任架構，規劃具備涵蓋身分鑑別、設備鑑別及信任推斷三大核心驗證機制的零信任網路。