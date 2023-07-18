有鑑於「氣候變遷因應法」今年2月15日公布實施，並訂立我國2050年淨零排放的長期目標，證交所為配合國家的氣候變遷因應政策，由證交所出資6億元且行政院國家發展基金出資4億元，並經證交所5月26日董事會通過設立「台灣碳權交易所」。
今天召開發起人會議後，碳交所預計8月7日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行。主要營業項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項；初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待「氣候變遷因應法」相關子法及政策確定後才會進行。
台灣碳權交易所今天召開發起人會議，並舉辦第1屆第1次董事會，選任證交所代表人林修銘、劉哲良，以及行政院國家發展基金管理會代表人吳明蕙為董事，三人並推舉證交所董事長林修銘為首屆台灣碳權交易所董事長。劉哲良目前任職於中華經濟研究院綠色經濟研究中心，長期深耕於資源與環境經濟學，並積極參與溫室氣體等相關議題；吳明蕙則為現任國家發展委員會經濟發展處處長。另選任陳麗卿、郭政弘為監察人。
有鑑於「氣候變遷因應法」今年2月15日公布實施，並訂立我國2050年淨零排放的長期目標，證交所為配合國家的氣候變遷因應政策，由證交所出資6億元且行政院國家發展基金出資4億元，並經證交所5月26日董事會通過設立「台灣碳權交易所」。
今天召開發起人會議後，碳交所預計8月7日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行。主要營業項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項；初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待「氣候變遷因應法」相關子法及政策確定後才會進行。
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