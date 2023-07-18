有鑑於「氣候變遷因應法」今年2月15日公布實施，並訂立我國2050年淨零排放的長期目標，證交所為配合國家的氣候變遷因應政策，由證交所出資6億元且行政院國家發展基金出資4億元，並經證交所5月26日董事會通過設立「台灣碳權交易所」。

今天召開發起人會議後，碳交所預計8月7日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行。主要營業項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項；初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待「氣候變遷因應法」相關子法及政策確定後才會進行。