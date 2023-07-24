恒指低開207點，報18,867點；截至10點35分，報18,895.99點，跌179.27點，跌幅0.94％。
國企指數開資71點，報6,343點，跌幅1.1％；現報6,363.18點，跌52.48點，跌幅0.82％。
紅籌指數現報3,653.18點，跌23.15點，跌幅0.63％。
主要個股方面，騰訊、阿里巴巴、美團目前均跌逾1％。瑞聲公布盈利預警後，股價下挫3％。
市場聚焦本周美國聯準會議息會議，並預期將再升息一碼（0.25個百分點）。港股上周挫338點，24日早盤開低207點後跌幅擴大，之後跌幅略有收窄。
恒指低開207點，報18,867點；截至10點35分，報18,895.99點，跌179.27點，跌幅0.94％。
國企指數開資71點，報6,343點，跌幅1.1％；現報6,363.18點，跌52.48點，跌幅0.82％。
紅籌指數現報3,653.18點，跌23.15點，跌幅0.63％。
主要個股方面，騰訊、阿里巴巴、美團目前均跌逾1％。瑞聲公布盈利預警後，股價下挫3％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。