恒指低開207點，報18,867點；截至10點35分，報18,895.99點，跌179.27點，跌幅0.94％。

國企指數開資71點，報6,343點，跌幅1.1％；現報6,363.18點，跌52.48點，跌幅0.82％。

紅籌指數現報3,653.18點，跌23.15點，跌幅0.63％。

主要個股方面，騰訊、阿里巴巴、美團目前均跌逾1％。瑞聲公布盈利預警後，股價下挫3％。

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