新華社報導，中共全軍黨的建設會議20日至21日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平指示強調，開好這次中共全軍黨的建設會議，對鞏固中共十八大以來，開創共軍黨的領導和黨的建設工作新局面，具有重要意義。持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，著力解決中共各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面，存在的凸出問題，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強政治保證。

習近平稱，要全面貫徹中共二十大精神，深入貫徹大陸全國組織工作會議精神，認真總結中共十八大、特別是古田全軍政治工作會議以來，共軍黨的建設取得的歷史性成就，和重要經驗，持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，著力解決中共各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面存在的凸出問題，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強政治保證。

會議並傳達學習習近平指示，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東出席會議講話，要求深刻認識習近平引領共軍黨的建設取得的歷史性成就，認真學習領悟習近平關於共軍黨的領導和黨的建設重要論述，錨定建軍一百年奮鬥目標全面加強共軍黨的建設，夯實堅定擁護「兩個確立」思想政治根基，全面深入貫徹軍委主席負責制，集聚提高備戰打仗能力強大力量，注重抓高層強基層全面固牢組織體系，堅定不移持續正風肅紀反腐，不斷提高共軍黨的領導和黨的建設工作品質。

會議15個單位交流發言，討論有關問題。中央軍委委員劉振立、苗華、張升民出席會議。軍委機關各部委、軍委各直屬機構、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、軍委各直屬單位、武警部隊有關負責人等參加會議。