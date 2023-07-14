中興電去年度盈餘每股配發3.31365964元現金股利，總金額16.67億元，將於8月10日發放。外資於13日中興電除息前夕賣超1262張，棄息賣壓湧現，投信和自營商共計買超228張，呈現土洋法人對作局面，中興電股價收在134元，下跌1元。

中興電今天開高走高，以133.5元開出，盤中一度攀高至139元，上漲8.5元，順利完成填息。同為重電概念股的華城和士電盤中同步走高，士電達163.5元，上漲11元，華城強攻漲停，達200元，帶動電機類股指數勁揚逾2%。

受惠台電強韌電網計畫帶動微電網、民間再生能源及儲能案場建置增加，中興電高壓氣體絕緣開關（GIS）設備接單暢旺，今年來營運穩健成長，累計前6月營收新台幣107.71億元，年增18.18%。

除重電基礎設施外，中興電還布局氫能及電動車充電站，在中國大陸也轉型跨足半導體和光電設備精密加工，期能為營運注入成長動能。