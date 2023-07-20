匯銀主管指出，台北金融市場再度脫鉤，股匯持續不同掉，台股終場收17164.89點，上漲48.45點，三大法人賣超54.23億元，外資就賣超53.58億元；但外資在匯市操作看不出方向，整體來看是偏雙向操作，加上進出口商動作不大，新台幣盤中升貶值僅2分以內，終場僅小貶1.4分。

根據央行統計，美元指數上漲0.15％，主要亞幣升貶互見，除連日重挫的人民幣反彈0.45％最強，其他亞幣普遍走軟，尤其韓元貶值0.34％最弱，其次為日圓小貶0.09％、新加坡幣貶0.06％，而新台幣貶0.05％，貶幅相較緩和。

匯銀主管表示，美元反彈下亞幣普遍走貶，新台幣跟著主要亞幣走，盤初一度貶破31.1元、最低見31.103元，後續隨人民幣反彈，新台幣中午前貶幅收斂並轉升，惟市場缺少題材帶動，午盤後外資偏匯出下，新台幣狹幅震盪趨貶，終場以31.077元作收，在聯準會開會前，預料匯市仍看不出明確方向，整體看來是在區間震盪，新台幣短線將在30.8至31.2元之間徘徊。

匯銀主管也說，「匯市交易體感很低，這幾天都很清淡」，由於近期少了重要經濟數據公布，加上聯準會下周FOMC會議在即，現已進入緘默期，聯準會官員不再對外發表談話，市場波動度明顯降低，有別於前幾天每日升貶值1角上下的走勢，短線匯市震盪已明顯趨緩，可預期至下周前匯市交投將持續冷清。