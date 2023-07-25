旺宏公布2023年第二季營運報告，單季公司經會計師核閱後之財務數字，其皆為合併報表數字，係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。今年第二季合併營收淨額為新台幣74.29億元，季增5%、年減34%；營業毛利為新台幣21.03億元，季增18%、年減62%，營業毛利率為28.3%，季增3.2個百分點；年減19.9個百分點；營業淨損為新台幣1.66億元，季減62%，年減106%，營業利益率-2.2%，季增4.0個百分點、年減28.5個百分點；稅後淨利為新台幣0.71億元，季減120%、年減98%；每股盈餘為新台幣0.04元，較今年第一季轉盈、仍較去年同期的每股盈餘1.59元減少。每股淨值為26.70元。

旺宏第二季營收占比方面，ROM營收季增35%、年增40%，營收占39%；NOR季減7%、年減47%，占46%；NAND季減8%、年減57%，占9%；FBG季減5%、年減59%，占6%。

旺宏第二季營運，ROM方面，高容量產品出貨量強勁；而NOR領域，受總體經濟放緩，延長客戶庫存消化時間；終端應用市場需求轉趨溫和，降幅較上季度放緩。

針對毛利率，旺宏毛利率衰退嚴峻，主要存貨跌價損失等影響，產品毛利率減少並不明顯。展望第三季，若存貨去化得宜，毛利率可望有更好成績。

旺宏上半年營業收入淨額145.33億元，年減37%；營業毛利38.88億元，年減65%；營業毛利率26.8%，年減21.5個百分點；營業淨損6.06億元，年減110%；營益率-4.2%，年減31.2個百分點；本期淨損2.84億元，年減105%；基本每股虧損0.15元，相較去年同期的每股盈餘3.17元衰退。

展望下半年營運狀況，旺宏說明，今年淡季淡、旺季恐也旺不起來，第二季、第一季預估是谷底，產品線均有成長跡象，第三季可望較第二季略佳，但今年下半年整體成長並無特別令人興奮。