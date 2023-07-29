慧榮第二季營收1億4036萬美元，季增加13%、年減少44%；第二季毛利率42.5%，稅後淨利1259萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.38美元(約新台幣12元)。第二季SSD控制晶片營收較上一季成長5%~10%，eMMC/UFS控制晶片營收較上一季大幅成長45%~50%。

慧榮總經理苟嘉章表示，第二季營收回復成長，主因是客戶及PC、手機OEM廠商庫存水位持續下降。許多客戶的下單模式已有所改變，顯見產業能見度增加，讓慧榮對今年年底前的市場復甦更具信心。因此，我們在第二季加速產品開發，希望藉由更具競爭力的產品協助客戶在下半年取得更佳的市場定位。儘管此舉影響到第二季的營益率，但相信這些投資能為今年下半年帶來更強勁的營收成長。此外，下半年慧榮營業費用的成長幅度將趨緩，營益率也將獲得提升。

苟嘉章進一步說，儘管今年上半年市場充滿挑戰，但慧榮對未來的景氣持樂觀態度，相信整個產業已為下半年的復甦和成長做好準備。慧榮和客戶保持密切合作，確保產品開發方向符合需求，為客戶的儲存解決方案提供一流的控制晶片，裨益PC和行動裝置。慧榮樂觀認為產業的庫存水位將持續下降，而終端市場需求也將趨於穩定並逐漸提升，因此預期第三季營收將成長15%~20%，第三季的毛利將持平或微幅增長。慧榮已為長期的業務成長做好準備，很快地將回復到正常的獲利水準。