矽格今年6月營業收入7.24億元，年減24.58%；稅前淨利2.76億元，年減39.21%；歸屬於母公司業主權益2.34億元，年減41.35%；單月每股盈餘0.51元，年減42.05%。

矽格第二季合併營收達新台幣37.16億元，季增加2.7%、年減少27.9%；本期淨利6.39億元，季增加107.2%、年減少44.3%；歸屬母公司業主淨利為5.16億元，季增加128.3%、年減少47.7%，換算單季每股盈餘1.13元，3個季度以來新高。

矽格2023年上半年合併營業收入新台幣73.33億元，年減少25.0%。本期淨利9.47億元，年減少54.6%。歸屬母公司淨利7.41億元，年減少59.0%，換算上半年每股盈餘1.62元。

矽格表示，年初因手機及PC需求減緩造成大多半導體公司庫存去化緩慢，矽格第一季度營收因此較去年同期下降。但今年第二季在營運加強控管下，營收及淨利均較第一季成長。

矽格進一步表示，第三季隨著北美及國內AI客戶、車用電子客戶新增訂單開始放量，矽格設備使用率將有所提升；且配合國內外手機客戶推出新產品的擴大商機等有利因素，矽格認為下半年營收仍有機會上揚。

矽格轉投資測試廠台星科(3265)今年第二季每股盈餘1.91元，創下四個季度新高。台星科上半年營業收入17.58億元，年減15.73%；營業毛利5.27億元，年減25.16%；營業利益4.02億元，年減29.34%；本期淨利4.39億元，歸屬於母公司業主淨利4.39億元，年減18.77%，基本每股盈餘3.22元，相較去年同期的3.97元略微下降。