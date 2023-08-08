累計上半年合併營收為51.2億元，年減12％，主要上半年遊戲改版幅度較小，惟主力遊戲每月活躍用戶數仍維持穩定水準；其他事業營收續增，展現集團多元化經營有成。營業毛利20.3億元，年減20％；營利益5億元，年減53％；歸屬母公司業主稅後淨利為4億元，每股盈餘2.3元。

橘子上半年遊戲本業持續深耕端遊、手遊，《新楓之谷》第2季末啟動大型改版活動，效益將延續至下半年；GASH樂點穩定發展，交易筆數較去年同期增長逾1成。

果核於疫情期間協助企業客戶加速數位轉型，跨足國內金融與製造業，營收寫下同期新高，並於第2季初參與越南「2023亞洲智慧城市博覽會」，積極經營東南亞市場。

beanfun!在完成重點優化並推出「一起SHOW」新社群及互動機制後，於上半年舉辦多場實體及線上活動，結合潮流、音樂、美食與遊戲動漫等豐富面向，增加年輕族群接觸點。

展望下半年，主力遊戲陸續策動改版、週年慶及消費者活動，可望穩健挹注營收。beanfun!則擴大和創作者、音樂潮流與實境秀等泛娛樂IP的合作，期能結合集團在數位應用服務、出版發行與策展的實力，進一步拓展用戶社群，逐步成為台灣IP內容匯聚平台，帶動集團生態系流量及業務成長。