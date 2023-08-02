宏達電第二季營業收入為11.4億元，季增加17.33%、年增加13.3%；營業毛利率從上一季40.8%上升至41.4%，增加0.6個百分點；營業淨損為11.1億元，營業利益率為-96.9%；歸屬於母公司業主淨損為9.0億元，每股虧損為1.08元。宏達電累計上半年每股虧損為1.9元。

宏達電第二季在VR/AR領域上持續耕耘，攜手台灣公共電視台，於2023年台北「世界公視大展」中展示VIVE系列產品。參觀者於現場可體驗到搭載5K高解析螢幕的VIVE Pro 2以及具有輕巧設計且提供絕佳配戴感的VIVE XR Elite，展現台灣在VR產業領先全球的進程及HTC在VR領域針對教育、醫療、訓練等服務所創造出的價值。

智慧型手機產品領域上，宏達電在第二季發表首款億級像素手機HTC U23 Pro，同時推出HTC U23。透過全新改版的VIVERSE App，大幅拓展手機未來應用空間，化身為更便利通往跨域虛實世界的門戶。

宏達電持續透過VR/AR和自家固有的智慧型手機做出連結，以利在智慧型手機紅海市場中做出區隔，日前美系外資就認為，儘管目前元宇宙手機的出貨量還很小，僅佔整體智慧型手機2%，宏達電透過免費提供新功能加速用戶採用，可預見新模式和新模式之間的長期協同效應將有利於擴大元宇宙生態系統，吸引更多潛在用戶和留住既有VR客戶。