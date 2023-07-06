據統計，八大官股券商今日買超最多仍是台積電，買超逾13億元，其次為欣興5億多元，鴻海、緯創、台塑、元大台灣50、廣達及緯穎等，各在2億～4億元之間。
官股仍如一往加碼大型權值股，以及代表台股前50大權值股的0050 ETF，企圖拉抬指數，不過，由於法人賣壓十分沈重，台股仍以大跌近300點作收。
外資及自營商大提款，致三大法人今（6）日賣超上市達458億元，三大法人在櫃買市場賣超股票35億餘元，官股券商則逢低加碼，買超上市櫃股票及ETF共74.37億元，為今年3月14日當天買超78.78億元之後最大買超。
據統計，八大官股券商今日買超最多仍是台積電，買超逾13億元，其次為欣興5億多元，鴻海、緯創、台塑、元大台灣50、廣達及緯穎等，各在2億～4億元之間。
官股仍如一往加碼大型權值股，以及代表台股前50大權值股的0050 ETF，企圖拉抬指數，不過，由於法人賣壓十分沈重，台股仍以大跌近300點作收。
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