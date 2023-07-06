據統計，八大官股券商今日買超最多仍是台積電，買超逾13億元，其次為欣興5億多元，鴻海、緯創、台塑、元大台灣50、廣達及緯穎等，各在2億～4億元之間。

官股仍如一往加碼大型權值股，以及代表台股前50大權值股的0050 ETF，企圖拉抬指數，不過，由於法人賣壓十分沈重，台股仍以大跌近300點作收。