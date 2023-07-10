00929之前，台股共計11檔百億元ETF，上一檔規模破百億元為群益台灣精選高息ETF(00919)，去(2022)年10月掛牌上市，今年6月規模正式破百億元；00929則是今年6月掛牌上市至今，短短一個月即擠進百億俱樂部，速度相當快，顯見月配型確實吸引不少存股族，就連法人也愛買。

資料來源：CMONEY 2023/07/06

觀察官股行庫近日動向，CMoney統計(至7/5)，八大行庫近5日張數增加超過千張前十大ETF，債券型ETF高達6檔，股票型ETF為4檔。其中，00929買進張數高達8,112張，位居股債型ETF之冠，是元大高股息(0056)、中信中國高股息(00882)等三檔股票型ETF的4倍多，也是00929掛牌以來第三大淨增加張數。尤其7/3配息公告後，八大官股行庫光是7/4就強買5,761張，庫存39,094張，持股比率達7.12%，凸顯00929息收誘人，逐漸成為法人新歡。

資料來源：Cmoney，資料日期：2023/07/05

00929在6月進行一年一度的成分股大風吹，告別半數成分股，張開雙臂迎新歡，而相關變動也在7月4日盤後生效，但攤開名單一看，發現今年漲幅50%的電子飆股，例如：緯創、廣達、技嘉等卻被「分手」，反而將旺宏、新唐等估值與波動度較低的納入於其中，也讓許多投資人百思不得其解。

成分股大風吹生效 告別沖天炮個股、迎潛力新歡

復華投信經理人許忠成解釋，00929掌握兩大原則，若個股違反「252 日還原日報酬之指數平滑波動度屬前 90%低」及「最近 5 年平均本益比與最近 3 個月平均本益比之差額屬前90%高」，就會在這次調整中被剔除門外，換言之，即是幫投資人賣在高點，剔除「沖天炮」及「估值過高」的個股，轉向具有市場潛力、股價還有成長空間的個股。

而且值得期待的是，00929的成分股中，包含京元電、中光電、矽創等多檔成分股，都即將在本月份進行除息，預料接下來00929的配息紀錄會持續推向新高，而復華也建議投資人，無論是分批進場，或者是做中長期投資，現階段可以透過玉山、元富、兆豐、統一、國泰、凱基等券商進行定期定額布局。用長期持有的方式，與好公司共同成長，領取股息也能期待股價，讓財富有機會持續累積、世代相傳！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。