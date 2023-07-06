根據統計，00918更新至7/5的含息總報酬，可發現無論是近一個月、近三個月、近六個月或是今年以來，表現都是台股原型ETF第二名！大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，由於AI技術躍進帶動了科技產業上漲，00918之成分股中有高比重的科技類股，讓ETF今年以來「漲相」亮眼。

00918於6/15除息日前的收盤價為19.73，7/3收盤價來到19.82，已完成填息，而近日更站上20元整數大關。鄭翰紘表示，隨著進入除權息旺季，成分股近期表現強勢；加上AI的技術發展帶動去年表現疲軟的科技股出現亮眼漲勢，統計至6/30，代表科技股的美國那斯達克指數今年以來上漲超過三成。而台股身為產業鏈上游，自然漲幅也受到拉抬。展望台股下半年，預期台股將持續呈區間震盪，投資人仍應布局於穩健獲利且前景樂觀的產業，舉例來說，高股息且有高填息歷史的企業或ETF相對適合投資人。

鄭翰紘表示，投資人可持續留意受惠AI的相關上游產業鏈。此外，由於全球經濟放緩並呈現溫和衰退，預期市場趨勢將維持高基期成長題材搭配低基期轉機題材為雙主軸帶頭破風。同時隨著總統大選來臨，建議選擇政策受惠的板塊如綠能、軍工，以及再生能源產業和創新科技(AI/EV)，或是台股評價相對便宜的金融股，會是相對穩健的標的。