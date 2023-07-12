OECD由38個國家組成，主要是富裕國家，但也包括像墨西哥、愛沙尼亞等新興經濟體。

這份2023年就業展望報告中指出，雖然到目前為止幾乎沒有證據顯示AI出現對就業產生重大影響，但這可能是因為這場AI革命仍處於初步階段。報告並指出，自動化風險最高的工作平均佔OECD國家約27%的勞動力，其中以東歐國家匈牙利、斯洛伐克、捷克、波蘭、立陶宛、斯洛維尼亞等所面臨的風險最大。

所謂風險最高的工作指的是在100種技能與能力中，那些仰賴超過25種AI專家認為可以輕易「被自動化」的工作。

此外，根據OECD去年針對7個成員國、2,000家從製造商到金融公司的5,300名員工所做的調查，五分之三的受訪者擔心他們可能在未來10年內因為AI而失去工作。這項調查還是在ChatGPT等生成式AI技術炸裂般湧現之前所做的。

儘管有人對AI的出現感到焦慮，但現在已經在工作中使用AI的受訪者中，有三分之二認為自動化降低了其工作的危險性，也讓他們的工作變得沒那麼乏味。

OECD秘書長Mathias Cormann周二在記者會上表示，AI最終會如何影響職場中的人們以及AI是否利大於弊，將取決於我們採取的政策行動。政府必須協助勞工為這場變革做好準備，並協助他們從AI帶來的機會中受益。該組織並表示，最低工資與集體談判或許有助於緩解AI對薪資造成的壓力，而政府和監管機關應確保勞工權益不會遭到損害。