歐買尬指出，遊戲研發團隊透過全新的AI聊天機器人技術導入，打造出台灣首創的「Chat遊戲大師」系統，不但能貼切回應玩家遊戲攻略與提問外，系統更跳脫限制，不侷限於古今中外的遊戲名稱或類別，「Chat遊戲大師」都能提供所有遊戲相關的完整資訊，讓玩家成為名副其實的遊戲大師。

Luna為歐買尬最成功及最賺錢的遊戲IP，2008年首次發行創造歐買尬當時EPS達82元的水準，此次，營運團隊運用大量AI技術進行開發《LUNA：AI月神之遠征》，不但提升遊戲體驗，獨創系統「Chat遊戲大師」於遊戲中擔任主線NPC給予玩家冒險引導外，針對玩家角色、裝備、攻防戰力的不同，還能提供精準的成長配置分析與方案建議。

「Chat遊戲大師」經過團隊大量對AI進行資訊、語言、市場、全球遊戲歷史、攻略資訊等訓練，建立出獨特的遊戲AI互動模組，讓玩家在遊戲中能以不設限的對話與開放性溝通方式，獲得對市場各遊戲問題的全面解答，「Chat遊戲大師」將不只是LUNA遊戲中的一項功能，更將成為頂尖玩家的制霸工具。