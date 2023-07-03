00929即將於7/3公告配息金額，備受存股族高度關注，因為目前配息型ETF主流以季配息為主，00929是第一支主打月配的高息ETF，格外受到注目與期待。由於00929單是六月就有聯發科、華擎、聯陽、瑞儀等16檔成分股參與除息，可望為七月首次配息帶來好兆頭。根據復華投信官網最新資料顯示，截至6/29日，00929息收項目已從6/16的0.09元，大幅增加至0.4元，股息應該貢獻良多。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網、cmoney，資料日期：2023/06/29

大吃甜息的同時，00929也於6月下旬陸續調整成分股，剔除漲幅超過5成的沖天炮或估值過高的20檔個股，再新增成長展望佳、估值偏低及波動度較低的20檔個股。

檢視此20檔新歡，殖利率介於5%~10%，均屬於高息股，可望為00929股息水庫再挹注大筆息收。加上許多個股產業前景佳，漲幅卻落後大盤，例如旺宏、華通、臻鼎、景碩、廣積、新唐等個股，有機會落後補漲，將有助於00929未來股價表現。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網、cmoney，資料日期：2023/06/29

至於00929配息率會是多少？已有存股達人先行推算，根據復華投信官網6/27資料，00929每單位現金股利與收益平準金加總約0.35元，若每單位配發0.1元，以6/27收盤價估算，7月年化配息率近8%。

此外，更有達人進一步估算00929今年度之年化配息率，他根據復華投信官網公佈的基金資產庫存數，加總全部成分股息及當日平準金後，再除以基準日流通單位，推估00929今年每單位股息約0.92元，換算為年化配息率約10.3%，可望創下高股息ETF發行第一年，即有超高配息率的紀錄。

該位達人分析，00929高配息原因，應是追蹤指數以「股東權益報酬率」、「現金股利變異數」等指標做為選股準則，較能篩選出財務體質優質的科技股，通常體質越穩健的企業比較有能力配發高現金股利。

資料來源：復華投信，日期：2023/06/27 註：00929成立於6/1，以6/27收盤價(15.31元)推估，年化配息率為(0.92/15.31)*(12/7)= 10.3%

00929自6/9掛牌以來，從掛牌價15元飆漲至15.77元，中間漲幅一度超過5%。不過，近期適逢台股漲多回檔，00929市價隨大盤下跌後，來到甜甜價15.39元(截至6/29)，吸引不少人逢低加碼，期盼參與7/19除息，8/14就能夠領到股息大紅包。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。