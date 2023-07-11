資料來源：Cmoney，還原息統計至2023/7/7

近年來國內ETF規模快速擴增，每年也不斷有新血加入，今年以來至6/30，總計有9檔ETF上市櫃，其中追蹤台股相關指數的ETF就佔了6檔，顯見台股熱度高燒不退，截至6月底，台股ETF規模已高達1.02兆元新台幣，首度突破兆元大關。

綜觀此波6檔台股ETF新兵近月(6/9~7/7)績效，以00929表現最優，漲幅為1.82%，同期間大盤漲幅僅為0.53%，報酬率比大盤高出近2.5倍，分析績效優異之原因，主要是00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，成分股涵蓋AI、電動車、儲能、工業自動化等成長題材逆勢抗跌，帶動00929開出紅盤；第二與第三名則依序為00922、00923，漲幅分別為0.63%、0.56%。

除了績效佳，00929首次配息率也很吸睛！7月總計17檔股票型ETF除息，00929配息率達8.42%，僅低於元大高股息(0056)、永豐美國500大(00858)，排行第三名。在報酬率及配息率雙優的激勵下，00929買盤強勁，掛牌後一個月，規模迅速成長93%，至7/6，規模已增至101億元。

18檔7月除息ETF

資料來源：CMONEY，資料日期：2023/07/07

分析00929受到投資人青睞之原因，一是月配息機制：存股族們表示「大家喜歡每個月都有錢領」、「月月配息，月月有零花錢」，而且若能將月息再投資滾入本金，「1年滾12次，領到的股息將會越滾越驚人」；二是高配息誘人：有網友指出「月配已經迷人，8%以上殖利率會吸引更多的人湧入」；三是成分股獲利及配息穩健：00929雖是百分百聚焦科技類股，不過電子產業中，也有眾多獲利及配息穩健的公司，而且產業類別多元化，毋庸擔心風險不夠分散的問題。

也因00929具有股息優、績效強、月配息機制等三重優勢，不少存股族認為，一檔抵多檔，是掌握台股息收及產業趨勢商機的最佳選擇，準備以此當養老金，有回檔就買、股息再投入，打造自己的退休俸。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。