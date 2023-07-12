00929是台股原型ETF中，第12檔百億俱樂部新同學，掛牌上市一個月，規模就能衝破百億元，受益人數破5萬人，其中不乏法人大量買進。主要是它為首檔主打月配的台股ETF，也是唯一百分百聚焦科技股的高股息ETF，此兩項特質吸引著想要追求科技股成長、又能月月穩健領息的投資人，在買盤不斷簇擁下，掛牌後一個月，規模迅速成長93%，至7/6，規模已增至101億元。

台股原型ETF百億俱樂部成員

（資料來源：CMONEY，資料日期：2023/07/06）

由於近年來高股息ETF已經成為國人存股熱門標的，觀察台股主要高股息ETF上市滿月後之規模成長幅度，00878最紅不讓，掛牌後一個月內，規模成長約164%；00929則是成長93%，僅次於00878。有趣的是，國民ETF也是高股息ETF始祖的元大高股息(0056)在成立一個月後，規模反而衰退15%左右，研判是2007年成立時，當時ETF仍處於萌芽階段，多數人對於ETF相當陌生所致，未料16年後，0056已是國內第二大規模ETF，高股息ETF也儼然是時下最夯的存股標配。

主要高股息ETF掛牌滿月後 規模成長幅度

（資料來源：CMONEY，資料日期：2023/07/06）

00929在今年6月調整成分股，納入啟基、智易等網通族群。復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示，受惠於美國將提撥逾420億美元打造寬頻基礎建設之政策利多消息，00929持股中的網通類股也跟隨大漲，其中持股啟基、智易過去一週漲幅超過8%，更是明顯優於電子類指數，可歸功於此次成分股大調整。簡單而言，是幫投資人賣在高點，再轉到像啟碁、智易等更有潛力的網通類股。

復華台灣科技優息(00929)成分股近一周漲幅排名

（資料日期：2023/06/28 – 2023/07/05 ; 資料來源：CMoney註：上述報酬均採還原息報酬）

展望下半年，進入傳統消費電子旺季，科技股前景將持續暢旺，投資人不妨可以藉由00929參與未來AI、電動車、網通等科技行情。由於00929首次配息，每單位將配發0.11元，配息率超過8%，存股族可以趁近期大盤回檔之際，逢低加碼，於7/18前持有或買進，即可參加7/19除息，8/14股息即可入帳。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。