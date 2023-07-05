外資短線對台股態度轉趨保守，若撇除3日盤後針對生技股美時的鉅額交易所形成的重大影響，則外資近期應是連七日提款台股，匯市觀望氣氛也濃厚，新台幣儘管連兩日止貶走升，仍在狹幅盤整格局中；此外，內資投信買盤也未能相挺，近期四日調節37.36億元。

統一投顧指出，台股連續兩日站穩月線，建議持續偏多操作，維持布局趨勢題材股，如AI，及散熱、PCB 與半導體先進製程等高速運算概念股、光通訊、汽車零組件及電動車相關，搭配短期暑假商機的航空及遊戲進行搶短。

群益投顧則認為，台股守穩「萬七」關卡，多方持續掌握主導權，但新台幣未轉強且外資中性看待，因此個股表現機會較大，個股表現將重於指數，建議可關注6月營收公布、投信換股之方向。

台積電法說會20日將來臨，不過，在此之前市場對其將釋出之展望觀望態度依舊濃厚，加上美國聯準會（Fed）後續升息態度亦感到擔憂。法人指出，在外資買盤縮手下，研判權值股推升指數不易，內資將再度主導盤勢，中小股可望較有表現機會，包括7月生技月題材加持的生技類股，以及碳權交易所成立帶動的碳匯概念股均有望乘風而起。

此外，上市櫃6月營收持續公布中，接續而來的則是第二季財報，以及7月中旬起的重量級法說會旺季，相關大廠將釋出對下半年乃至明年的市況展望，個股面臨基本面檢驗，現階段營收獲利績優股亦是首選。