台北市長蔣萬安5日啟程出訪新加坡，這是蔣上任後首度出訪，在抵達桃機時，不少旅客找他合影。（陳麒全攝）

台北市長蔣萬安5日上午從桃園機場出發，前往新加坡進行為期4天的參訪行程。出發前蔣萬安也在機場接受媒體訪問。蔣萬安表示，很高興在上任台北市長後，就能受新加坡駐台商務辦事處的邀請前往參訪，以台北市長的身份前往也別具意義，因為新加坡在城市治理方面，的確有很多地方直得台北市學習與借鏡。

蔣萬安表示，這次很高興受新加坡駐台商務辦事處的邀請，能夠在擔任台北市長上任之後，第一次出訪新加坡，非常感謝新加坡方面特別的安排，以台北市長身份到新加坡，也別具意義，從市政參訪跟考察的角度來看，能夠出訪新加坡，在城市治理方面，他們的確有很多直得台北市借鏡跟學習的地方。

蔣萬安舉例，環境永續一直是台北市政府未來施政非常重要的目標，也看到新加坡他們有一個2030綠色計畫，他們訂定了非常明確的目標，以及相關的行動方案。「舉例來說，他們計畫在2030年要有20％的學校達到碳中和，有75％的運輸在尖峰時段，未來都要使用大眾運輸工具，有80％的建物都希望是超低耗能等等。」蔣萬安說，這些都在在非常值得借鏡學習以及參考。

蔣萬安說，這次主要考察的面向包括了交通、都市發展、環境永續以及智慧城市，也會到相關的部門，以及實地走訪很多具體的實際建設，「所以這個部分，我們都非常謝謝新加坡的安排，這次出訪也謝謝議員們能一同到新加坡。」蔣萬安說，新加坡的確值得學習，很高興今天能夠成行，希望能藉由這次參訪，能夠學習到很多。