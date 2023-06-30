文化部所屬國立台灣美術館新任館長，由國立台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡接任， 30日與卸任館長廖仁義辦理交接，由文化部長史哲擔任監交人。

文化部長史哲監交致詞時表示，1988年創立的國美館，除了是最代表台灣本土地位的美術館，更需順應時代的演變積極面對當代議題，並且承載重建台灣藝術史的重要使命，「擔任國美館長是相當不容易的事」。感謝卸任館長廖仁義在1年的期間，持續穩定國美館發展，並且推出黃土水、李梅樹特展、國美35典藏精選展等精彩展覽，以及完成台灣兒童藝術基地的建置。

「國美館是代表台灣在國際上的重要窗口」，史哲說，除了持續壯大台灣內容、建立文化自信，國美館更應該藉由展示、教育推廣，讓全民願意走進場館；並持續台灣藝術史的重建、藝術家的關照等工作。史哲感謝新任館長陳貺怡能以藝術史學者身份接任館長，也相信她能發揮其藝術史的專業，讓以視覺藝術為核心的國美館，成為代表台灣文化內容的重要名片。

陳貺怡表示，就任館長的三個目標為「專業、創新、多元」。首要是「專業」，期待以個人的專業與熱情服務國美館、服務台灣的藝術家、服務全國民眾；其二是「創新」，在全球美術館數量不斷擴充、參觀人數不斷倍增、藝術史與策展的概念與方法不斷更新的情況之下，美術館若要永續經營並保有其競爭力，勢必要能夠掌握時代趨勢與藝術新知，並且突破固有框架，以創新的思維來經營與拓展美術館的業務。

第三個目標是「多元」，她認為國美館應該致力於展現台灣文化的充沛活力、多樣性與豐富性，因此典藏的內容、研究取徑、展覽型態應該多元、服務的對象更應該尊重差異，努力做到文化平權。

國美館新任館長陳貺怡，巴黎第十大學當代藝術史學博士，原任國立台灣藝術大學美術學系教授兼美術學院院長。曾任國家文化藝術基金會董事、廣達文教基金會董事，以及國立歷史博物館、臺北市立美術館、故宮博物院等國際展策展人與學術顧問等，兼具藝術史學者、創意企劃與博物館實踐經營的背景，以及文化事務國際交涉與體制建置豐富經驗。