現場將有30件大型藝術作品。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

藝術作品搶先看。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

各式大型創作藝術品。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

每個藝術品都相當適合拍照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

睽違2年，苗栗縣政府7月8日起至8月27日，將在通霄、苑裡海邊舉辦「苗南海地景藝術節」，邀請苑裡知名藝術家邱泰洋策展，召集20多位國內外藝術家，利用廢輪胎、漂流木等素材創作30件大型藝術作品，創作品這兩天正式進駐通霄濱海遊憩區等4大區域，呈現海洋、生命的力量與美麗，也預計成為當地最新的網紅打卡景點。

苗栗縣府文化觀光局指出，以藝術美學為核心價值，透過藝術節活動，凝聚當地民眾的情感認同，引領並活化在地場域空間，在2021年的基礎上，帶領地方往幸福慢活城市前進，重返風景找回在地價值，凝聚地方創作能量，營造美好生活環境。

今年續邀在地藝術家邱泰洋擔任策展人，透過「關於海」的命題，關注永續海洋生態環境的理念，傳遞人與大海共生共榮的文化風景，這次共邀請30件大型作品參展，利用回收輪胎、漂流木、回收不鏽鋼等素材創作。

包含李睿紘、邱晨悅、孫業琪3位國內藝術家新秀，另外特邀來自包含法國的哈維爾.岡薩雷斯、保加利亞的莉莉亞.波蜜可娃以及塞浦路斯的克里斯托.蘭尼第斯3位雕塑大師進行現地創作；另外特別感謝22位大師提供作品借展以及BenQ明基基金會贊助2件作品參與。

文觀局表示，展出地點為通霄海水浴場濱海遊憩區、苑裡濱海藝文中心、心雕居、苑港公園，除了戶外大型創作外，由苑裡濱海藝文中心駐館藝術家康乙任老師召集通霄苑裡地區在地藝術家辦理的室內展覽，不僅讓更多藝術創作者一同參與2年1度的盛會，也表現通霄苑裡人文藝術薈萃的在地風景。

活動期間搭配假日藝文市集、在地展演、講座活動、藝文小旅行等週邊活動，歡迎大家暑假期間一起到通霄、苑裡，親身感受藝術創作與海濱小鎮共同交織出的獨特魅力。