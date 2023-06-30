暑假即將到來，擁有絕佳視野可俯瞰高雄市美景的和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳於暑期祭出一系列優惠活動，7月1日起至8月31日，凡擁AMAZZIMG CLUB會員享午晚餐9折優惠，消費滿千再送百元折價券，下午茶時段推出夏日輕食拼盤打卡活動，用餐當天只要點購「夏日輕食拼盤」，並於社群打卡分享美食，即享飲品免費升級或招待主廚特製甜點一份。

此外，住房最受歡迎的「美好驚喜 佈置專案」，好評延長銷售至9月30日，每房每晚5,740元起，從浪漫氣球到精緻蛋糕，由飯店一手包辦，為注重節日儀式感的情侶、夫妻，創造美好時刻。

以環繞270度港景聞名的Cozzi THE Roof餐廳，適合家庭、三五好友們在暑假期間前來高雄品美食賞美景，午晚餐時段提供各式海陸大餐，有深受老饕喜愛的「乾式熟成牛排」、口感酥脆有層次的「脆皮豬腳佐酸菜」等異國料理，下午茶時段有少女必點英式三層架午茶組，還有現正最夯的「夏日輕食拼盤」，嚴選優質時蔬、鮮果製作的「挪威燻鮭魚沙拉」和早午餐經典選項「挪威燻鮭魚佐班尼迪克蛋」，將健康餐點融合滿分的視覺味覺體驗，7月1日至8月31日於社群打卡分享美味照片，就享飲品免費升級或主廚特製甜點一份，AMAZZING CLUB同步推出會員專屬活動，於Cozzi THE Roof享9折餐飲折扣外，加碼推出暑假限定滿額好禮，消費滿千元送一張百元折抵券，可於下次用餐時使用於各式餐點的折抵。