李玟用勁歌熱舞帶給歌迷歡笑，是非常受歡迎的華語歌壇天后。（中時資料照）

藝人李玟7月2日輕生，享壽48歲。過去香港藝人張國榮輕生時，中、港、台都有許多年輕人也選擇自我了斷，尤其本身就有憂鬱症的個案，可能會認為「名人解脫了，我是不是也可以這樣？」。專家提醒民眾，應留意輕生求助訊號，出現意念或行為時，應盡速陪伴、傾聽對方，試著引導情緒宣洩，並移除刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品，等待對方情緒緩和後，協助就醫，尋求專業協助。

臨床心理師車先蕙指出，一些原本就有輕生意念者，在出現名人輕生新聞時，會思考「名人解脫了，我是不是也可以這樣？」。港星張國榮在2003年身亡後，中、港、台許多青少年也跟著輕生，這是受到模仿效應的影響，其中不乏具同性戀傾向的玫瑰少年，受壓力影響而走上絕路。

根據衛福部最新死因統計，去年15～24歲年輕人、65歲以上長者的輕生死亡率回到了疫情前的水準，比前年多17、73人，分別有264名青少年及年輕人、1138名長者身亡。要避免憾事發生，車先蕙認為，包括家人、老師、同學都要主動關懷和辨識。一些個案並不會把自己的事告訴家長，但卻會在IG上與同學分享，當同學發現了警訊，就可以告訴老師，讓老師與家長溝通，討論就醫。

車先蕙提醒民眾要留意輕生的警訊，這些警訊包括食慾不振、睡眠不好、活動力變差、悶悶不樂、聲音有氣無力，一些人在口語表達上也會透漏出對生活的負面想法，例如覺得生活沒意思、很無聊、不知道要做什麼好、不如死死算了等。另外，如親友出現人生重大事件，如失業、畢業後尋找方向等，也要多多陪伴。

面對有輕生意念的親友，車先蕙建議，若不知道怎麼開口關心，可以從生活上的話題著手，聊聊543、一起看電視等，再慢慢導入心理層面的話題，才能避免對方覺得被冒犯。互動過程中，也要特別留意求助訊號，例如對方可能會透漏希望自己多花時間陪伴、出現分離焦慮、突然變得冷漠、突然開始整理物品及分送東西，都需要多加留意。

八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，憂鬱症的患者常因久病未癒或是生活壓力未減，而在撐不下去、找不到支持力量下，產生輕生的念頭。我們應盡速陪伴、傾聽對方，試著引導情緒宣洩，並移除刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品，等待對方情緒緩和後，協助就醫，尋求專業協助。

張自強表示，輕生的原因常是一個念頭或是壓力所致，我們生活中常會面對許多壓力，若能在平時培養良好的壓力調適技巧，相信日子就會過得比較快樂。壓力大小取決於壓力來源，而壓力大小的關鍵不在於事件發生的大小而是「想法」，建議建立正向的思考，可回想過去的成就來重建信心、將世事往好的一面想、選擇參與能帶來歡愉的活動等，並學習壓力處理的技巧，如呼吸調節法、肌肉放鬆法、兼顧飲食運動調節法等，才能降低憂鬱情緒所造成的影響，避免憾事發生。

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