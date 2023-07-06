「動感天后」李玟5日被二姊證實輕生過世，享年48歲。噩耗傳開後震撼演藝圈，不少明星均發文哀悼，其中金像獎影后劉雅瑟，更公開李玟10天前傳給她的音檔，激動地大呼：「6月25號你還說，有機會我們要見面的啊！」

劉雅瑟在陸綜《乘風2023》（《乘風破浪的姐姐》）表現傑出，李玟10天前為此傳了25秒的語音私訊鼓勵她，「親愛的，我看了那個video很棒啊，很精彩，又漂亮，跳得又好，唱得又好，非常非常棒，所以呢，我覺得很棒。非常非常棒，謝謝你們用我的歌呀，加油，希望下次有機會見到你。」

劉雅瑟公開李玟傳給她的鼓勵音檔，不敢相信對方已過世。（圖／微博@劉雅瑟）

劉雅瑟5日在微博公開這則對話截圖，難過地大呼：「我真的瘋掉！！！」她指出李玟6月25號用訊息告知「有機會我們要見面的」，沒想到才過了10天就天人永隔，令劉雅瑟非常崩潰，「怎麼會這樣？怎麼會？？？！我真的不願意相信，但願你在另外一個世界安好。」

李玟雖對抗憂鬱症數年，但對外總是以陽光、堅強的一面示人，不輕易傾訴自己的苦，過世前幾天還錄一段語音送給粉絲，「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持，然後，你們做我的後盾，嗯，我會加油，那這段時間希望你們自己也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，我也非常想念你們，愛你愛你」，最後用英文感謝粉絲：「謝謝你們的禮物，非常漂亮，愛你們」，想不到2日公布音檔時，李玟也在同天選擇走上絕路，不僅逼哭粉絲，演藝圈星友皆不敢置信。

最後遺言！歌后COCO李玟輕生過世 40秒告別音檔曝光 @ChinaTimes

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