華語天后李玟（COCO）昨（5日）被親姊Nancy證實逝世，享年48歲，消息震撼演藝圈，許多名人紛紛發文緬懷李玟，其中歌手周蕙因寫下「Coco妳辦到了」，被視為措辭不當，慘遭網友罵翻，事後周蕙火速道歉並刪除那4字。

周蕙5日晚間10點多在臉書發文：「本以為近期這紛紛擾擾，再沒什麼事能嚇到我了，但CoCo妳辦到了，RIP」，本意是想哀悼李玟，不過COCO因是輕生逝世，不少網友都覺得「妳辦到了」用詞不佳，引發抨擊聲。

周蕙馬上意識到錯誤，留言向網友道歉：「抱歉我用詞不當。」並刪除爭議的字句再重發，最終版本為「本以為近期這紛紛擾擾，再沒什麼事能嚇到我了，但CoCo，RIP」。

網友感嘆：「一開始以為是假新聞，後來確定是真的後眼淚直接忍不住了」、「她真的讓我最震驚，希望大家好好的」、「為什麼啊，她是那麼開心，笑得那麼爽朗，唉～」周蕙感傷地回覆：「報喜不報憂的個性，就是寶寶心裡苦可是寶寶不說！苦了自己」，也透露第一時間自己震驚到語無倫次。

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