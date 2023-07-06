天后李玟（CoCo）5日驚傳輕生離世，震撼各界，連國外媒體也大篇幅報導，她演藝生涯成就不凡，寫下不少傲人紀錄，不過除了大家熟知的音樂領域，她其實也演過電影，而她唯一主演的電影《自娛自樂》，雖沒在台灣上映，但她在片中不計形象的搞笑，認真又可愛的態度，讓網友都大讚「我很喜歡這部電影，覺得她在裡面好可愛」。

李玟2004年和被譽為「亞洲第一美男」的尊龍主演電影《自娛自樂》，該片當時上映時，被批評為爛片，在豆瓣評分也僅有6.1分，不過在李玟死訊曝光後，不少網友紛紛湧入重溫她生前唯一主演的電影。

《自娛自樂》是根據真實人物事件改編的鄉村故事，李玟在片中飾演有演員夢的村長女兒，尊龍為了實現她的夢想，決定拍片讓她當女主角，全片背景雖然圍繞在鄉村，但尊龍和李玟的外型都相當洋氣。

不過李玟一改過往歌手形象，扮演和自己反差極大的土氣村姑，不計形象賣力搞笑，可愛逗趣模樣，讓不少人都讚嘆她為電影付出，認為這是一部被當時埋沒的好片，「我居然看過，還記得當時就是為了看李玟，她真的很優秀！」、「小時候超級喜歡這部電影的」、「我看過這部電影，李玟演得挺好的」。

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