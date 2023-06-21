出國旅遊心情雀躍，不少人喜歡在機場曬機票打卡，一名女網友表示，前陣子跟男友出國，在機場拍了機票特寫照，結果男友不滿個資恐被外洩而生氣，讓她覺得不是滋味，甚至想跟男友分手，上網討拍卻被眾人紛紛打臉，直呼沒常識。

一名網友在Dcard發文表示，前陣子跟男友規劃去日本玩，在機場的時候把機票拿在護照前面拍照，沒想到男友突然瞬間大爆氣，狂罵她不注重個資安全，就算回台灣之後還在碎念，自己不懂男友在執著什麼，「只是一張機票到底有什麼好生氣的」，甚至動念想跟男友分手。

貼文引起熱議，網友一面倒批評原PO沒常識，「機票拿在護照前面⋯真的不要這樣拍，機票條碼裡有各種個資欸，有點常識好嗎？」、「他的個資未經他本人同意被你外洩，完全是你理虧，好好道歉不要再凹了好嗎」、「原來是原po自己發神經跑來討拍，妳有種下次把妳的機票條碼po上來啊，看妳會不會擔心」。

也有網友分享曬機票打卡的風險，因為機票上的條碼有許多個資，包含個人姓名、班機資訊，利用特定APP就能掃描，加上名字就能更改座位、餐點，不小心把機票條碼外洩，就有可能被有心人登入竄改。