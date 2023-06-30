柯辦發言人陳智菡今天表示，鴻海創辦人郭台銘曾與民眾黨總統參選人柯文哲約定29日會面，但先前的「併購說」讓雙方會面破局。陳智菡也說，近來許多國民黨立委參選人拜訪民眾黨，盼爭取柯文哲站台。

對於國民黨祭出條款禁止邀非黨籍參選人助選，被外界解讀是針對柯文哲，陳智菡表示，民眾黨過去立委採「審慎提名」，但現在開始全面盤點人力，不排除提名具有有理想、論述能力的立委參選人投入選戰。

陳智菡今天接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪，談及民眾黨2024選戰及郭柯配議題。

陳智菡透露，原本26日郭台銘傳訊息給柯文哲，希望與柯文哲再次會面，雙方約定是29日會面；不過27日上午就有媒體報導，郭台銘有意「併購」民眾黨和柯文哲，並且對「郭柯配」有信心，後續更有媒體求證29日會面消息。

陳智菡表示，柯文哲每次跟郭台銘見面，就有消息傳出，此時又傳「併購說」，民眾黨內認為此時不能軍心渙散，為避免「郭柯配」議題發酵，因此開會討論是否還要再會面，而最後也因併購說讓會面破局。

陳智菡也證實，近來有許多國民黨立委參選人拜訪民眾黨，「這禮拜就看過兩個」，盼爭取柯文哲替他們站台，或是希望民眾黨在他們的選區不要提名人選，拜訪者遍布北中南選區。

談及民調與未來情勢，陳智菡表示，未來的「在野陣營共主」將是柯文哲，而非侯友宜，因為選民對國民黨和侯友宜的認同感很低，反而喜歡柯文哲的反應快、聰明及執行力。

陳智菡直言，2024最後就是柯文哲與民進黨總統參選人賴清德對決，看清情勢的泛藍支持者自然就會轉而支持柯文哲。（編輯：蘇龍麒）1120630