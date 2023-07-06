針對大巨蛋議題，台北市副市長李四川日前在臉書上與網友留言交鋒，李四川回應網友「大巨蛋誰搞臭才是罪人」引發各界議論。而前市長柯文哲也被外界揣測是李四川所說的「罪人」，柯文哲則回應「要怪就怪馬英九」。對此李四川6日受訪時解釋，沒有說誰是罪人，柯文哲要對號入座他也沒有辦法，自己沒有這樣的用意。

上周李四川於臉書發文後，就有一名王姓民眾在貼文下方留言，針對大巨蛋議題批評「大巨蛋是誰開始的？不是國民黨嗎？」李四川則回應「問題不在開始，是誰搞臭的才是罪人。」後續也引發議論，而其中「搞臭的罪人」也被指涉是在說柯文哲。而柯則回應應該要怪前市長馬英九，「大巨蛋選址選在那個地方，讓人很難善後。」

對此李四川6日受訪時解釋，自己並沒有在指涉誰，並表示當下只是在回應網友，「誰開始的不是重點，重點是為什麼大巨蛋要蓋這麼久。」李四川說，只是在對網友做說明，對於柯文哲要對號入座認為是在指涉他，自己也沒有辦法，「我沒有這樣的用意。」

而針對柯文哲稱馬英九「蓋大巨蛋的地方很難善後」，李四川則覺得「應該還好吧？」並解釋當初在大巨蛋選址時，除了現在蓋的地方外，另一個地點就是關渡平原，但必須得用很多預算進行土地徵收，且全世界的大巨蛋都不會蓋在交通不方便的地方，這樣會難以營運，因此才決定設在市區。李四川也直言，往後大巨蛋如果營運，對東區經濟的發展應該有很大的幫忙。