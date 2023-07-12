民眾黨主席、總統參選人柯文哲9日因借不到台北流行音樂中心做演唱會場地，發表「太監說」爆發爭議，11日在臉書發文道歉。前立委郭正亮透露，柯文哲是認為自己辦「純唱歌」的演唱會受阻，才會覺得不滿、不願道歉，但柯忘了自己是政治人物，辦的活動就是有政治性，這也是北流的認知；且第一時間幕僚就苦勸柯道歉未果，直到太監說燒起來，柯文哲才願意道歉。

郭正亮今(12日)在中天節目《綠也掀桌》表示，最初柯文哲遞交的活動內容真的就是演唱會，一開始確實沒有辦政治演講的打算，就是想辦個純唱歌的活動。

郭正亮說，柯文哲覺得不滿的是，他認為自己沒有要辦政治性活動還被拒絕，但他忘了自己就是政治人物、還正在參選，「政治人物辦的活動就是政治性」，這是北流的認知，且這個認知是正確的。

郭正亮也透露，第一時間柯文哲的幕僚都苦勸柯道歉，但柯文哲就撐著不道歉，認為自己只是辦演唱會就受阻，也有幕僚指出，柯文哲罵「太監」真的太離譜，而且北流董事長黃韻玲還是柯文哲任內任命。郭也說，後來柯也有私底下致電給黃韻玲道歉，但太監可能不是罵黃韻玲，也可能是罵北市文化局長蔡詩萍，這就更嚴重，所以柯文哲才會道歉。

郭正亮指出，若依柯文哲的鯊魚戰法，應該要第一時間就道歉，拖了一天就有點不及格了，還好有幕僚勸進。

「柯文哲那個嘴巴哦」，郭正亮也直言，民眾對於總統嘴巴的要求會比市長還高，2014年選市長時柯也講了一堆錯誤的話，雖然這種話講了大家會覺得「這很柯文哲」，但還是會因此失分，因為今年選舉很激烈，柯也還沒有贏過賴清德。