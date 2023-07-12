南韓女子天團BLACKPINK是YG娛樂旗下的金雞母，一舉一動都牽動公司股票漲跌，今年她們與YG娛樂的合約即將到期，是否續約成為外界關注一大重點，今（12日）韓媒爆料Lisa傾向不續約，對此，YG娛樂回應了。

根據韓媒《文化日報》報導，匿名的陸經紀公司正在與YG娛樂協調泰籍成員Lisa的工作行程，卻得到Lisa不確定續約，因此8月後的行程很難排，猜測Lisa可能出走，消息一出，YG娛樂股價一度暴跌，YG娛樂也做出回應，表示巡演及個人行程與是否簽訂合約無關，現階段正在討論續約事宜。至於Jisoo、Jennie和Rosé是否續約，報導中指出，YG娛樂與她們三人的續約過程較順利。

BLACKPINK 2016年出道，短短幾年就成為國際天團，每次巡演都一票難求，帶來的商機更是驚人，光是3月她們來高雄開唱，進帳約新台幣72億元，也為周遭夜市的商機增加1.8億左右，今年8月BLACKPINK合約將到期，已有不少經紀公司捧著大筆銀子希望她們能跳槽；據悉，YG娛樂若想續約BLACKPINK，每一位成員至少要花費200億韓元（約新台幣4.6億元），因此BLACKPINK的續留引發外界高度關注。