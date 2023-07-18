古曜威近日在首爾進修舞蹈，特地前往南韓偶像藝人「BLACKPINK」、「TWICE」等知名團體編舞老師的舞蹈教室學習舞蹈，他起初害怕會跳不好，到最後覺得這幾天的訓練，有種很新鮮的體驗，雖然過程中語言不通，但看著老師的肢體律動，以及舞蹈老師比手畫腳的動作教學，受益良多。

他感謝老師細心、專業教導，每個動作都會仔細透過肢體語言教學，上了第一堂課後，他愛上了當地教學氛圍，這次在首爾的進修課程自評80分，期許日後能再抽空前往進修。他在課後空檔時間，與經紀人一同前往了當地水產市場大啖海鮮，花10萬韓元（約2456元台幣）購買一隻比臉大的帝王蟹，佛心的老闆娘還贈送鮑魚、鮮蝦、蚌殼等，當天加上烹飪及人頭費用等，共花13萬韓元（約3132元台幣）。

他第一時間在Instagram、Threads上分享了品嚐海鮮的照片與價格，引起粉絲瘋狂私訊、留言詢問。經紀人則透露，此次首爾行，主要為了進行舞蹈上的進修訓練，利用課餘時間去愛寶樂園遊玩，及購買一些工作上所需的服裝，但沒想到第一次在首爾購買海鮮，遇到人很好的老闆娘，推薦大家去首爾旅遊也能去品嚐新鮮海鮮。