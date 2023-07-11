民眾黨總統參選人柯文哲想申請台北流行音樂中心（北流）舉辦演唱會，卻因租借場館遭拒，感嘆「世態炎涼」，還脫口「通常這種事，太監就解決掉，不會到皇上那」。柯文哲今透過臉書指出，「我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進。」
柯文哲說，「北流是我任內東區門戶計畫的重要一環。我在卸任市長前想過，有沒有可能在那裡舉辦演唱會，初衷很單純，純粹好玩，也帶來歡樂的氛圍，順便幫忙宣傳北流。」
柯文哲指出，「我當然知道北流不能辦政治活動，我也不會破壞規則。所以一開始，我們規畫的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款。然而，卻也因為『政治人物』的背景，就被否決了。」
柯文哲說，他接受這個結果，但也希望有更清楚的規則，是否所有政治人物都不能在北流舉辦活動，無論內容，我們希望有更清楚的規則可供遵守。
柯文哲指出，「最後，我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進。」
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