2024總統大選競爭激烈，各黨參選人與美方關係也備受關注，民進黨參選人賴清德近日在《華爾街日報》投書，闡述保衛台海和平的計畫，外界也認為是賴清德想消除美國對他台獨立場的「疑賴論」。前立委郭正亮今(6日)表示，賴清德一直無法證明自己的台獨立場，而與民進黨曾執政兩位總統相比，賴清德更像是前總統陳水扁，都是傳統台獨黨綱出來的民進黨人，對中華民國毫無認同、沒有感情。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，對於三黨總統參選人，美國現在還是原來的優先順序，即美國在臺協會理事主席羅森柏格來台會面的順序，第一順位是國民黨參選人侯友宜，再來分別是賴清德和民眾黨主席柯文哲。他解釋美國，民眾黨柯文哲不是傳統政黨、是一個新政黨，美國比較不了解。

對於國民黨，郭正亮表示，美國可以透過過去的執政表現了解，馬政府時期兩岸可以對話交流，副主席夏立言也會訪陸；美國只會擔心侯友宜會不會搞統一，但這一點美方也比較確定侯友宜不會搞統一，所以覺得侯友宜是可以接受。

「賴清德在這方面就一直沒辦法證明」，郭正亮表示，賴現在會隱藏自己的台獨主張，但當選後誰知道?因為陳水扁是傳統的民進黨，蔡英文是非傳統的民進黨，「賴清德比較像阿扁還是像蔡英文？當然是阿扁」。

郭正亮解釋，只要是傳統的台獨黨綱出來的民進黨，大概對中華民國毫無認同、沒有任何感情，這就是事實，美國當然也知道，但蔡英文執政八年，賴清德也就躲在蔡英文的路線下面，但蔡英文是民進黨的一個異例而已。他認為，賴清德是「本質性」的踩到美國紅線，賴代表的是傳統民進黨人，而美方過去也觀察到賴清德就是務實的台獨工作者。