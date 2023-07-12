民進黨7月16日將在圓山飯店舉行全代會，今中執會通過第20屆第二次全代會大會議程草案及第20屆第二次全代會大會宣言草案；據轉述，這次全代會舞台將以棒球為意象，主題是「民主團結挺台灣」；被視為「黨主席賴清德的愛歌」，歌手謝銘祐的「路」，將是這次大合唱的主旋律。

據轉述，這次全代會大會宣言起草小組召集人是中常委立委蘇巧慧，主題是「民主團結挺台灣」，今天中執會也通過全代會議程，當天將有立委、總統候選人一起大造勢，隨後進行大會議程，由秘書長黨務報告跟討論案，就看黨代表有無提案，目前有四案，本周五做最後盤點，看累積多少案，最後則是臨時提案。

這次大造勢，據轉述，會有政績影片，包括蔡英文總統跟黨主席賴清德進場，也會有形象影片播放、黨旗進場，行政院長陳建仁政績報告，歌手謝銘祐的「路」，透過重新編曲，改變曲風，將成為這次大合唱的歌曲，謝銘祐也會現身中常會主唱，接著全體立委參選人出場，黨主席致詞，蔡英文總統致詞壓軸。

此外，這次全代會還會邀請原民部、新住民、客家、性平等團體及青年代表與會。營造大團體氣勢，朝向總統贏大選、國會過半的目標。