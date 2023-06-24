太妍暌違6年來台開唱。（粘耿豪攝）

太妍身穿哥德式黑色緊身皮裙帥氣登場。（粘耿豪攝）

韓國女團「少女時代」隊長太妍暌違6年來台，今（24日）舉辦個人演唱會「TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in TAIPEI」，這不僅是她首次站上台北小巨蛋，更創下第1位攻蛋韓國個人女歌手的紀錄，1萬張門票也在開賣後3分鐘立刻秒殺，系統更同時湧入12萬人，出道16年人氣不墜。看到小巨蛋全場坐滿，她感激地說「今天連那麼上面的地方都有粉絲，非常謝謝你們」，還俏皮地學翻譯用中文重複一次「非常地謝謝你們」。

演唱會一開始，太妍身穿哥德式黑色緊身皮裙霸氣登場，帶來包括〈INVU〉、〈Can’t Control Myself〉、〈Some Nights〉等金曲打頭陣，超強唱功，讓台下萬名SONE（官方粉絲名）聽得如癡如醉，也跟著狂喊應援口號，第一段表演結束後，太妍直呼「我真的好想念你們，好久沒來了，感謝大家今天來這裡看我，之前（隨少女時代成員）來這裡表演過很多次了，今天看還是好漂亮」，不過似乎是在表演時眼睛進了異物，「剛剛舞台煙火的關係，灰塵跑進了眼睛」，看到粉絲擔心的神情，她也立刻安撫「沒關係」，又再度學翻譯用中文說「沒關係」。

接著帶來多首太妍去年發行的第3張正規專輯《INVU》裡的〈Heart〉、〈Weekend〉等收錄曲，又唱又跳，讓現場氣氛超嗨，她也表示聽說今天是台灣很大的節日，「那應該要跟家人度過的，再次感謝你們來看我的表演，今天這麼有意義的日子，我能來表演也是非常榮幸」，更嘴甜讚粉絲，雖然現場因為燈光讓她無法清楚看見台下每位粉絲，「但你們一定很耀眼閃亮」。

太妍此行來台開唱之旅3天2夜行程緊湊，昨一下機隨即到飯店梳洗後，就直奔台北小巨蛋彩排，一路從下午彩排至晚上10點，面對首次攻蛋格外謹慎，就是希望呈現最完美的表演給粉絲。