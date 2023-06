太妍暌違6年來台開唱。(粘耿豪攝)

太妍身穿哥德式黑色緊身皮裙帥氣登場。(粘耿豪攝)

韓國女團「少女時代」隊長太妍暌違6年來台,今(24日)舉辦個人演唱會「TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in TAIPEI」,這不僅是她首次站上台北小巨蛋,更創下第1位攻蛋韓國個人女歌手的紀錄,1萬張門票也在開賣後3分鐘立刻秒殺,系統更同時湧入12萬人,出道16年人氣不墜。看到小巨蛋全場坐滿,她感激地說「今天連那麼上面的地方都有粉絲,非常謝謝你們」,還俏皮地學翻譯用中文重複一次「非常地謝謝你們」。

演唱會一開始,太妍身穿哥德式黑色緊身皮裙霸氣登場,帶來包括〈INVU〉、〈Can’t Control Myself〉、〈Some Nights〉等金曲打頭陣,超強唱功,讓台下萬名SONE(官方粉絲名)聽得如癡如醉,也跟著狂喊應援口號,第一段表演結束後,太妍直呼「我真的好想念你們,好久沒來了,感謝大家今天來這裡看我,之前(隨少女時代成員)來這裡表演過很多次了,今天看還是好漂亮」,不過似乎是在表演時眼睛進了異物,「剛剛舞台煙火的關係,灰塵跑進了眼睛」,看到粉絲擔心的神情,她也立刻安撫「沒關係」,又再度學翻譯用中文說「沒關係」。

接著帶來多首太妍去年發行的第3張正規專輯《INVU》裡的〈Heart〉、〈Weekend〉等收錄曲,又唱又跳,讓現場氣氛超嗨,她也表示聽說今天是台灣很大的節日,「那應該要跟家人度過的,再次感謝你們來看我的表演,今天這麼有意義的日子,我能來表演也是非常榮幸」,更嘴甜讚粉絲,雖然現場因為燈光讓她無法清楚看見台下每位粉絲,「但你們一定很耀眼閃亮」。

太妍此行來台開唱之旅3天2夜行程緊湊,昨一下機隨即到飯店梳洗後,就直奔台北小巨蛋彩排,一路從下午彩排至晚上10點,面對首次攻蛋格外謹慎,就是希望呈現最完美的表演給粉絲。