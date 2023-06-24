中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊女神短今(胡馨儀)擁有超高人氣，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩人氣王，還有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」等封號。最近她在台中洲際棒球場應援，居然被隊友一項調皮舉動，嚇得張大雙眼跟嘴巴，無奈地說：「為什麼每次都是我」，隨即引起外界關注。

短今23日在Instagram發布貼文，寫下：「今天根本是我的受難日，各種驚嚇、各種毆打，我就問，為什麼每次都是我」，原來在球場熱情的音樂聲中，短今原本專心在跳應援舞，沒想到隊友妮可趁她不注意，悄悄走到後方發出「哈」的怪聲，接著手刀逃離現場，鬧得短今好氣又好笑站在原地。

這幕嚇得花容失色的瞬間被捕捉下來，使女神的形象破滅，許多粉絲笑成一片，紛紛回應：「可愛又真實的反應」、「這是愛妳的表現」、「看到第一張照片就必須給讚了」、「哈哈照片可以無限用來創作梗圖」、「容易受驚體質」、「就是好姐妹們才能這麽逗趣」、「妳們也太可愛了吧！感情真不錯。」

事實上，近來演藝圈掀起MeToo風波，短今也站出來指控，10年前演出藝人許傑輝執導的舞台劇《台灣舞孃》，被以女主角試鏡為由，要求在小房間換上馬甲，並趁機摸胸吃豆腐，最後還從工作人員口中，得知人選早已拍板定案，一切僅是騙局，不只如此，劇團演出結束後，許傑輝傳訊要求性感自拍照，並稱是表演作業，事件曝光後，引起輿論譁然。

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