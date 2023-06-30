網美「星宣」昨(29)日深夜發文，指控曾跟某YouTuber團體合作，沒想到與該團團長發生性關係後，卻慘遭偷拍性愛過程，事後還放給其他團員看，讓她無奈表示：「他永遠活在我最恐懼的記憶中。」網友從天母工作室、YouTuber團體團長、錄製網路節目等3個關鍵字，開始猜測該團長的真實身分。

星宣表示2018年因錄製網路節目，認識某YouTuber團團長，接著合作拍攝MV及影片，便開始有了更多互動，但在不知道對方有女友的情況下，多次搭應邀約到大直某汽車旅館、天母工作室發生性行為，不過隨後便斷了聯繫，未料事後意外得知對方在未經她允許的狀況下，私自偷拍兩人的性愛過程，還將此影片方想給當時在天母工作室的成員觀看並炫耀。

星宣指出得知此事後，不僅每天都沒辦法好好休息，也開始擔心究竟有多少人觀看過這支影片，以及是否被外流或上傳到網路上，不過在內部人的協助下取得證據，加上好友以及家人的陪伴，才鼓起勇氣面對這件事，如今也委託律師將對其提出刑事告訴，接著強調上述內容若有不實，願意接受法律制裁。

星宣接著轉述內部人說法，指出該團長還疑似有其他網紅、藝人及粉絲，甚至是未成年人的偷拍性愛片，不僅會分享給其他人觀賞，還會針對身材、性行為開始嘲諷，讓她怒斥這種行為可惡至極，因此呼籲所有受害女性應該採取手段保護自己。

陳沂發文談此事。（圖／陳沂臉書）

對此，網紅陳沂表示星宣雖未指名道姓，但從「知名YT團體」及「工作室在天母」，還有「107年8月錄製節目」等資訊，讓網友推測出所指對象，接著怒斥在違反當事人意願偷拍下，還跟其他人分享嘲笑，根本是可惡至極的行為，倘若指控屬實，該人就準備入獄陪李宗瑞，不過隨後提出疑點：「為什麼不是已經提告才發這篇文？假設像她說的疑似還有其它受害者，不就不應該打草驚蛇，先提告讓檢方開搜索票去進行蒐證嗎？」

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