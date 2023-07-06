台中市沙鹿區27歲卓姓產婦懷孕5個月時接受高層次超音波檢查發現寶寶有危急性先天性心臟病，令夫妻倆相當煎熬。（光田綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中市沙鹿區27歲卓姓產婦懷孕5個月時接受高層次超音波檢查發現寶寶有危急性先天性心臟病，令夫妻倆相當煎熬，所幸及早發現，由醫護團隊密切追蹤，卓婦順利產下寶寶。出生後透過新生兒超音波篩檢，確認寶寶主動脈狹窄，進行心臟手術，目前恢復良好，新手爸媽也終於放心。

光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中說明，卓婦懷孕5個月時在他院接受高層次超音波檢查，發現胎兒可能患有先天性心臟病，再到光田醫院檢查發現胎兒主動脈的直徑比肺動脈小，血液流速較快，判斷寶寶先天性主動脈弓狹窄，屬危急性先天心臟病，其他如腦部、臉部、四肢、脊椎和腎臟等皆正常。

經檢查，團隊預估寶寶出生後接受手術恢復健康機率大，於是與產婦溝通、解說，鼓勵正向應對，並組成婦、兒醫療團隊，密集追蹤媽媽及胎兒整體狀況，38周時順利生產。孩子出生後立即啟動新生兒治療規畫，先給藥物保持動脈導管暢通，並安排手術，目前寶寶恢復良好。

光田綜合醫院兒童心臟科醫師郭業文進說明，主動脈弓狹窄的寶寶出生後不一定會立即發生低血氧的狀況，因為新生兒仍有動脈導管支持。動脈導管會在出生後24至72小時內逐漸開始生理性閉合，1星期至1個月內會完全閉合，這時才會顯現出症狀，嚴重可能導致新生兒猝死。

陳穎中說，及早發現胎兒的先天性心臟病，高層次超音波功不可沒。建議產婦可在20至24周自費進行高層次超音波，此時胎兒結構發展幾乎完整，可增加對胎兒的內部構造，如心臟、腦部等進一步的檢查；郭業文則說，新生兒出生後建議加做新生兒心臟超音波篩檢，避免之後可能突發的遺憾。