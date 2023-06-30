蔡清祥（最高檢提供）

因應中共對台滲透日趨多元化、加強對台竊取公務機密及營業祕密，國安局、國防部、檢察機關及調查局日前共同舉辦「國家安全刑事案件講習」，強調國安單位及檢調必須攜手密切注意中共滲透手法及動向，將加強跨機關合作積極偵辦《反滲透法》等案件，以防範中共威脅。

最高檢表示，近年來境外敵對勢力對台滲透手法日益多元，方式包括拉攏、吸收現職及退役軍人、公務員刺探、蒐集國防、公務機密；對民間團體、台商組織以交流名義進行統戰並發展組織；對台產業透過併購公司、挖角關鍵人才、竊取營業機密等方式，取得我關鍵技術。

對此，國安局、國防部、法務部、檢察機關及調查局6月12日共同舉辦「國家安全法刑事案件講習首長班」；6月19至20日及6月26至27日分兩梯次共同舉辦「國家安全法刑事案件講習實務班」，共同研討當今重要國安刑事案件相關議案、凝聚共識並精進相關案件協作，因應台灣當前面臨的國安刑事問題。

國安會祕書長顧立雄致詞時表示，情資顯示中國透過多重手段試圖規避我國法律，要阻絕此類不法手段，需要國安單位及檢調攜手，密切注意境外敵對勢力的動向，以嚴謹的蒐證並提起追訴。

法務部長蔡清祥則要求檢察機關，要熟悉國安法制規定；指定專責檢察官及檢察事務官偵辦；二審檢察長對於未來國安案件在高院為第一審管轄之案件要及早因應準備；各地檢署建構堅實的國安辦案團隊；二審落實審核機制。

最高檢表示，針對國安工作需要，最高檢編定系統性教材「2023國家安全案件偵查要領彙編」及「具參考價值函釋與議案彙編」作為講習教材及工作指引，內容包括法令解釋、偵辦策略、反滲透法、為敵人從事間諜活動、國安法發展組織篇、刺探或收集國家機密或公務秘密篇、竊取或洩漏營業秘密篇、境外勢力介入選舉篇、國安案件公訴實務等。