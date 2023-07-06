海巡署小琉球安檢所吳俊輝中士昨（6）日成功救援落水的10歲男童，海委會主席管碧玲對他英勇行為大讚，立刻冊封為「旋風一號」，還說希望送「丹丹漢堡」向小琉球安檢所同仁致謝。未料海巡之友會南部分會長王文成得知，暗中購買漢堡後，搭船跨海代替管碧玲送到同仁手中，讓同仁大感驚喜。

這起意外發生於昨（6）日上午10時左右，一艘海底觀賞船抵達小琉球碼頭，一名男童下船時不慎被碼頭邊上的木板絆倒，竟當場失足滾落海中。當時正在一旁執勤的吳俊輝見狀，毫不猶豫立刻跳海救援，僅花3秒就把男童搶救上岸。當時岸上人群見狀，紛紛協助將二人拉上碼頭，男童幸運安然無恙。

圖為跳海搶救10歲男童，海巡署小琉球安檢所吳俊輝中士。（圖／管碧玲臉書）

小琉球安檢所同仁。（圖 / 管碧玲臉書）

海委會主席管碧玲得悉後，於臉書上發文「救生、救難是他們的日常」、「給我們海巡弟兄姐妹一個掌聲吧」等留言。管碧玲也表示，這下總算扳回海巡同仁被害群之馬傷害的形象，還說「除了照規定的獎勵，我要怎麼送丹丹漢堡呢？」

王文成看見管碧玲於臉書上的發文後，今一早即購買丹丹漢堡，並且親自直送小琉球安檢所，代管碧玲向小琉球安檢所同仁致以深切謝意與肯定。管碧玲得知後，立刻二度溫馨發文，「吃丹丹漢堡，補充繼續加油的力量！海巡，加油！」